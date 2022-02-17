Верховный суд Гондураса арестовал экс-президента страны до середины марта

ГАВАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Гондураса принял решение отправить под арест экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса после рассмотрения в среду дела о его экстрадиции в США. Об этом сообщила на своем сайте газета Eraldo.

По данным издания, следующее заседание суда состоится 16 марта. Инстанция отклонила возможность домашнего ареста политика, на чем ранее настаивала защита.

Эрнандес был задержан во вторник в Тегусигальпе по месту жительства, после того как суд Гондураса выдал ордер на его арест. Ранее власти республики получили от США запрос на экстрадицию политика, срок полномочий которого истек в конце января. Американская юстиция полагает, что он был причастен к перевозке на территорию США значительного объема кокаина.

Бывший глава государства заявил о готовности добровольно участвовать в судебном процессе и "отстаивать свою невиновность". В соответствии с законодательством на вынесение решения, касающегося его экстрадиции, отводится до трех месяцев.

В конце марта 2021 года суд в США приговорил Хуана Антонио Эрнандеса, брата экс-президента, к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.