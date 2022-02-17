CNN: Сенат США проголосует по резолюции с осуждением России из-за Украины

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Члены Сената Конгресса США в четверг проголосуют по резолюции, в которой содержатся осуждение России и предупреждение о последствиях гипотетической эскалации напряженности на Украине. Об этом со ссылкой на сенатора-демократа Тима Кейна (от штата Вирджиния) сообщила в среду телекомпания CNN.

"Скорее всего, это произойдет завтра", - приводит она его комментарий по поводу вероятных сроков голосования по резолюции, которую предварительно поддержали представители как Демократической, так и Республиканской партий. "Очевидно, у нас есть консенсус", - сказал Клейн.

Агентство Associated Press ранее пояснило, что резолюция не имеет юридической силы и не является частью пакета антироссийских санкций, рассматриваемых в верхней палате Конгресса. Оно отмечает, что это станет сигналом о поддержке Украины американскими законодателями, поскольку они не могут прийти к согласию по вопросу введения рестрикций в отношении РФ.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что обсуждение республиканцами и демократами пакета новых антироссийских санкций в Конгрессе США зашло в тупик из-за разногласий между законодателями. Они якобы не пришли к единому мнению о том, какие ограничительные меры могут быть приняты в отношении российского банковского сектора, а также газопровода "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины. Законопроекты, предполагающие введение санкций, вынесены на обсуждение верхней и нижней палат Конгресса представителями обеих американских партий.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.