Глава МИД Японии планирует лично посетить встречу G7 по Украине в Мюнхене

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси планирует посетить посвященную кризису вокруг Украины встречу глав внешнеполитических ведомств Группы семи (G7), которая 19 февраля состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Если позволят обстоятельства, министр иностранных дел Хаяси планирует ее посетить", - отметил он. В то же время Мацуно уклонился от ответа на вопрос, в каком ключе планируется вести дискуссию на предстоящей встрече, объяснив это внешнеполитическими обстоятельствами темы. "Но мы думаем, что тема Украины будет обсуждаться с различных ракурсов", - добавил он.

Касаясь темы возможного проведения онлайн-саммита лидеров стран Группы семи, Хаяси подчеркнул, что "в настоящий момент по этому вопросу еще ничего не решено". Генсек кабмина в очередной раз озвучил позицию японской стороны, согласно которой в случае вторжения России на Украину правительство Японии в сотрудничестве с международным сообществом и странами G7 примет надлежащие меры, которые в зависимости от ситуации могут включать введение санкций против РФ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.