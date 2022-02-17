Япония добивается освобождения своего гражданина, арестованного за шпионаж в КНР

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Японии на различных уровнях добиваются от Китая скорейшего освобождения своего гражданина, который ранее был арестован в Шанхае, предположительно, по подозрению в шпионаже. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы на разных уровнях решительно добиваемся от китайской стороны скорейшего освобождения гражданина Японии", - отметил он. По словам Мацуно, китайские власти уведомили японскую сторону об аресте, который произошел в декабре 2021 года. Генсек японского правительства подчеркнул, что к настоящему времени сотрудники японского консульства еще не получили возможности встретиться с задержанным соотечественником, но продолжают добиваться от китайской стороны такой встречи.

Ранее японские СМИ сообщили, что в декабре прошлого года в Шанхае был арестован гражданин Японии в возрасте от 50 до 60 лет, предположительно, по подозрению в шпионаже. Последний раз похожий случай произошел в 2015 году - тогда гражданин Японии, арестованный по обвинению в шпионаже, получил 12 лет тюремного заключения. Однако, по данным японской стороны, в январе этого года мужчина умер в тюрьме после резкого ухудшения здоровья. Мацуно сообщил журналистам, что в этой связи китайской стороне был выражен протест.