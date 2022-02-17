Австралия внесет политическое крыло ХАМАС в список террористических организаций

СИДНЕЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Австралии расширили список террористических организаций и намерены в ближайшее время внести в него политическое крыло палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы МВД страны Кэрен Эндрюс.

"Правительство [Скотта] Моррисона официально внесло в список террористических структур "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий организации "Джебхат ан-Нусра" - здесь и далее прим. ТАСС), "Хуррас ад-Дин" (обе запрещены в РФ) и неонацистскую группировку Atomwaffen Division. Также мы намерены включить в список всю организацию ХАМАС (пока в перечень входит только ее военное крыло)", - указала министр, отметив, что австралийские власти "абсолютно нетерпимы к насилию в любом его проявлении".

Она подчеркнула, что в Австралии нет места "идеологии организации ХАМАС и других экстремистских группировок". "Важно, чтобы наши законы были направлены не только против террористических организаций и террористов, но и против тех, кто планирует и финансирует такую деятельность", - заявила Эндрюс.

В настоящий момент в австралийский список террористических организаций, помимо указанных, входят группировки "Абу Сайяф" (присягнула на верность запрещенному в РФ "Исламскому государству"), "Аль-Каида", "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (обе запрещены в РФ) и "Джамаа Исламия", а также военное крыло ХАМАС и ряд других исламистских и неонацистских структур.

Как ожидается, новый перечень вступит в силу 9 апреля, а до этого момента вопрос о внесении в него всего движения ХАМАС будет решен. "Таким образом, мы приведем наш уголовный кодекс в соответствие с другими нормативными актами страны и списком санкций, введенных Австралией в рамках борьбы с финансированием терроризма", - отметила глава МВД.

В настоящее время движение ХАМАС признано террористической организацией в Израиле, США, Канаде, Японии и Евросоюзе. В Австралии и Новой Зеландии таким статусом наделено только его военное крыло.