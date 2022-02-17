Парламент Казахстана ратифицировал договор с Россией о военном сотрудничестве

НУР-СУЛТАН, 17 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг ратифицировал договор с Россией о военном сотрудничестве. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Документ подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года. С его принятием утратит силу действующее соглашение между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года.

"Целью договора является осуществление и развитие военного сотрудничества между Казахстаном и Россией по таким направлениям, как совместное планирование применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности государств и противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, оперативная и боевая подготовка, военное образование и наука, миротворческая деятельность и другие", - говорится в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

Реализацию договора планируется осуществлять в соответствии с программой стратегического партнерства в военной области на трехлетний период, которая включает цели и задачи военного сотрудничества, направления военного сотрудничества, форму их реализации и сроки выполнения. В интересах расширения и дальнейшего углубления военного сотрудничества будет использоваться механизм взаимодействия по координации оборонной политики сторон в форме консультаций под руководством заместителей руководителей оборонных ведомств двух стран, отвечающих за международное военное сотрудничество.

После ратификации Сенатом договор с Россией о военном сотрудничестве поступит на подпись президенту Казахстана.