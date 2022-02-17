Народная милиция ЛНР сообщила о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась за последние сутки. Об этом заявил в четверг начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

"За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта. <...> Призываем международных наблюдателей зафиксировать факты агрессивных действий со стороны киевских боевиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития на Донбассе", - говорится в экстренном заявлении Лещенко, размещенном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Как сообщили в представительстве республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг в течение двух часов обстреляли районы девяти населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

"Чуть более чем за два часа ВСУ обстреляли районы девяти населенных пунктов ДНР и ЛНР. Выпущено порядка 160 боеприпасов калибра более 12,7 мм", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что обстрелы произошли с 05:32 до 07:42 (совпадает с мск). В зону поражения попали районы населенных пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа, Петровское в ДНР, а также Веселенькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое, Сокольники в ЛНР. Применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм (всего выпущено 67 мин), гранатометы различных типов (90 боеприпасов), стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Ранее в ЛНР сообщали, что ВСУ с начала суток четыре раза нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Под обстрелами оказались районы Золотого-5, сел Сокольники, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Кроме того, обстрелам из минометов подвергся поселок городского типа Донецкий.

С июля 2020 года в регионе формально действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Он, в частности, запрещает применение вооружения, размещение военной техники вблизи населенных пунктов, ведение инженерных работ на позициях. После январских праздников в Донбассе отмечается рост напряженности.