В ДНР заявили, что ВСУ нарушили режим тишины

ДОНЕЦК, 17 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг нарушили режим прекращения огня, Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) вынуждена была открыть ответный огонь. Об этом сообщается в заявлении Народной милиции.

"ВСУ предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. С начала текущих суток украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня. С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", - отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным Народной милиции, информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

"Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских военных. Призываем международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия украинской стороной, целенаправленно провоцирующий возобновление боевых действий в Донбассе", - отмечается в заявлении.