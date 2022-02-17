Глава фракции СДПГ в Бундестаге отметил необходимость продолжения диалога с РФ по Украине

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених полагает, что визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву продемонстрировал необходимость продолжения диалога с Россией по разрешению ситуации вокруг Украины. Свою точку зрения политик высказал в четверг редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Олаф Шольц добился того, что в конфликте вокруг Украины появилась осторожная надежда [на разрешение]", - отметил Мютцених. "Его четкая позиция и в то же время открытость для переговоров не остались незамеченными российским президентом. Это показывает, что стоит настойчиво продолжать диалог", - подчеркнул глава парламентской фракции СДПГ.

Вместе с тем он добавил, что только в ходе переговоров можно научиться осмысленно воспринимать мнение друг друга. "Тесная координация [действий] с западными партнерами является предпосылкой для того, чтобы несколько снизить градус [напряженности] в условиях кризиса. Олаф Шольц выжал максимум в этой сложной, чрезвычайно напряженной ситуации", - констатировал политик.

В свою очередь бывший председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген не столь оптимистичен относительно возможности урегулирования кризиса вокруг Украины. "Хорошо, что визит канцлера в Москву состоялся. Однако пока еще слишком рано для оптимизма. В этом вопросе ничего не изменилось", - заявил он RND.

Во вторник Шольц совершил визит в Москву, где состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это первая очная встреча двух политиков. Поездка Шольца в Москву является кульминацией в интенсивной дипломатической кампании Берлина, нацеленной на мирное урегулирование кризиса вокруг Украины. Перед визитом в Россию канцлер Германии посетил Киев.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.