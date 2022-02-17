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Токаев поручил повысить обороноспособность Казахстана

Казахстанский лидер считает необходимым обеспечить комплексное и системное развитие вооруженных сил

НУР-СУЛТАН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в четверг встречу с министром обороны Русланом Жаксылыковым, в ходе которой поручил ему повысить обороноспособность страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного развития вооруженных сил и поддержания их боеготовности на требуемом уровне, а также дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны", - говорится в сообщении.

В свою очередь Жаксылыков рассказал Токаеву о ходе реализации национального проекта "Безопасная страна" и исполнении поручений главы государства по совершенствованию структуры, состава вооруженных сил и подготовки войск, дальнейшему внедрению цифровизации, развитию военной инфраструктуры, повышению престижа и привлекательности воинской службы.

Кроме того, президента проинформировали о мероприятиях, направленных на повышение эффективности решения задач по обеспечению военной безопасности государства, в том числе в рамках формирования Сил специальных операций.

"Верховному главнокомандующему доложили о текущей ситуации с укомплектованностью личного состава, состоянии вооружения и военной техники, наличии запасов материально-технических средств. В рамках реализации поручения главы государства военным ведомством принимаются меры по техническому перевооружению войск во взаимодействии с отечественным оборонно-промышленным комплексом", - пояснили в пресс-службе.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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