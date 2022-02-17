Глава МИД Франции выступил за пересмотр устаревшей системы безопасности в Европе

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает необходимым обновление устаревшей системы безопасности в Европе в связи с ситуацией вокруг Украины и выступил за проведение соответствующих переговоров. "Европе нужны гарантии безопасности и стабильности, мы готовы говорить об этом, обо всем", - заявил глава французского МИД в опубликованном в четверг интервью газете Financial Times.

"В то время как РФ требует стабильности, гарантий, есть также потребность в стабильности и гарантиях с нашей стороны", - сказал Ле Дриан. По его мнению, "больше нет правил", регулирующих европейскую безопасность и стабильность, потому что соглашения о контроле над вооружениями, охватывающие все сферы, в том числе касающиеся ядерных ракет средней дальности, "практически устарели или изжили себя".

Министр обозначил трехэтапный подход к разрешению кризиса вокруг Украины: верифицированный отвод российских войск от границ Украины, возобновление переговоров по минским соглашениям и установление новых рамок европейской безопасности. Никто не оспаривает, по его словам, важность минских соглашений и "нормандского формата" с участием России, Франции, ФРГ и Украины. У Москвы и Киева есть, по оценке Ле Дриана, "политическая воля для разрешения этой ситуации".

Он сказал, что осторожно приветствует "обнадеживающие слова" об отводе российских войск и дипломатических инициативах Кремля, но по-прежнему сохраняет "бдительность" по этому поводу. "Надо посмотреть, чем закончатся маневры в Белоруссии, например, в Черном море и у украинских границ. Все это является частью деэскалации", - добавил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.