Франция и ее союзники по операции "Такуба" выводят войска из Мали

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Франция вместе с союзниками по международной антитеррористической операции "Такуба" объявила о скоординированном выводе войск с территории Мали на фоне разногласий с действующими властями страны. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном в четверг.

"Из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали Канада и европейские государства, действующие в рамках операции "Бархан" и в составе оперативной группы "Такуба", считают, что политические, оперативные и правовые условия более не способствуют эффективному продолжению их нынешней военной деятельности в рамках борьбы с терроризмом в Мали, и поэтому решили начать скоординированный вывод своих соответствующих военных средств, предназначенных для этих операций, с территории Мали", - указывается в заявлении.

Франция и ее союзники готовы продолжать поддержку населения Мали после вывода войск. Франция и ее союзники допускают расширение военной поддержки странам Западной Африки. Франция и ее союзники продолжат борьбу с терроризмом в регионе Сахеля, рамки этой работы определятся к июню 2022 года.