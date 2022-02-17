Экс-президент Армении Кочарян назвал Россию единственным гарантом безопасности республики

ЕРЕВАН, 17 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Армении, лидер оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян считает, что на сегодняшний день Россия является единственным гарантом безопасности республики.

"Сегодня только отношения с Россией являются гарантией в сфере безопасности. Это пока единственный работающий компонент", - отметил он в четверг во время пресс-конференции.

По словам Кочаряна, посредничество России в Минской группе ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта "существенно ограничивает ее свободу действий". Бывший глава Армении добавил, что альтернативой армяно-российских союзнических отношений является "принятие турецко-азербайджанской угрозы".

"Турция перестанет рассматривать нас как помеху своим планам, если будет иметь тотальное влияние на нашу страну, то есть огромное присутствие в нашей экономике и полное влияние на нашу политическую элиту. Это будет возможно в том случае, если присутствие России будет заменено турецким присутствием. И это будет возможно, если Армения откажется от Карабаха вообще. США будут поддерживать данную политику", - добавил он. Кочарян отметил, что, по его мнению, "совмещая все обстоятельства", Армения идет именно по такому пути.