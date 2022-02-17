Опрос: глава МИД Финляндии является одним из наиболее популярных кандидатов в президенты

ХЕЛЬСИНКИ, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и глава Банка Финляндии Олли Рен являются, по мнению финнов, наиболее предпочтительными кандидатами на пост президента страны на следующих выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного по заказу газеты "Илта-саномат".

Если бы выборы проводились сейчас, то и Хаависто, представляющий входящую в правительственную коалицию партию "Союз "зеленых", и Рен из правительственной партии "Финляндский центр" могли бы получить по 38% голосов избирателей, следует из данных опроса.

Далее идет премьер-министр Санна Марин, представляющая Социал-демократическую партию, у нее 28%. Почти столько же - 27% - у лидера "Левого союза" (также входит в состав кабмина) Ли Андерссон. Кроме того, 25% получил экс-премьер, председатель финского парламента Матти Ванханен, который, как и Рен, является представителем центристов.

По результатам исследования, меньше всего возражений вызывают у жителей Финляндии именно кандидаты от "Финляндского центра". Выходцев из этой партии не хотели бы видеть на посту президента 34% респондентов. В отношении других партий этот показатель выше.

Опрос проводился среди 1 тыс. человек, погрешность составляет 3%.

С 2012 года пост президента Финляндии занимает Саули Ниинистё, его переизбрали на второй срок в 2018 году. Следующие выборы намечены на 2024 год.