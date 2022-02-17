Лукашенко на учениях ознакомился с действием группировки ракетных войск Белоруссии и РФ

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко ознакомился с действием совместной группировки ракетных войск Белоруссии и России, в которую входят белорусские реактивные системы залпового огня "Полонез" и российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", инспектируя ход белорусско-российских учений на полигоне Осиповичский. Об этом сообщила в четверг президентская пресс-служба.

"Лукашенко 17 февраля во время учения "Союзная решимость - 2022" ознакомился с действием совместной группировки ракетных войск Беларуси и России на полигоне Осиповичский, - говорится в сообщении. - На полигоне главе государства доложили о ходе учений, расположении совместной группировки войск, проведенных маневрах различными подразделениями вооруженных сил Беларуси и России".

Президент также заслушал доклады о действиях ракетных войск двух стран и создании совместной группировки ракетных войск, в состав которой вошли реактивные системы залпового огня "Полонез" и российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

По данным пресс-службы, на полигоне совместной группировкой ракетных войск был произведен электронный пуск ракет. Как доложили Лукашенко командиры ракетных дивизионов, комплексы "Полонез" и "Искандер" во время учений зарекомендовали себя отлично.

Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля на территории республики в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства. Минск и Москва отмечали, что учения носят сугубо оборонительный характер и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.