Италия готова помочь дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что можно рассчитывать на содействие Рима в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины.

"Я также хотел бы коснуться напряженности у восточных границ Украины, на границе России и Украины. Италия с самого начала выступала за дипломатическое решение, и на Италию можно рассчитывать в содействии в достижении дипломатического урегулирования", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг.

Ди Майо также выразил благодарность, что встречу удалось организовать в сжатые сроки. "Спасибо за эту встречу. Рад, что ее удалось организовать в такие короткие сроки. Я согласен с тем, что наши отношения - и культурные, и экономические, и политические - являются основой для дружбы между нашими народами", - отметил итальянский министр.

"То, что нам даже во время пандемии удалось провести мероприятия в рамках перекрестного года, способствует развитию диалога и взаимопонимания, которое также способствует дипломатическим контактам по другим текущим вопросам международной повестки. <…>. Состоявшийся телефонный разговор между нашим премьер-министром Марио Драги и президентом России Владимиром Путиным также является свидетельством важного обмена между нашими странами", - добавил глава итальянского дипведомства.

Ди Майо прибыл с визитом в Москву сразу после визита в Киев, где он также провел переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.