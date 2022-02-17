Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги совместной группировки войск

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной белорусско-российской группировки войск и возвращение российских войск с белорусско-российских учений.

"Завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск. Какое мы примем завтра решение, так и будет", - сказал Лукашенко журналистам в четверг после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне "Осиповичский", сообщает агентство БелТА.

Освоение "Искандеров"

Белоруссия обратится к России с просьбой создать в республике учебный центр для освоения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявил Лукашенко.

"Я посмотрел сегодня "Искандеры" российские... Хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие в Российской Федерации. Поэтому я буду просить, чтобы был четвертый центр (учебно-боевой белорусско-российский центр - прим. ТАСС) по "Искандерам", чтобы мы могли его освоить", - сказал он.