Зеленский: ФРГ и Франция должны быть заинтересованы во вступлении Украины в НАТО

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предыдущие власти страны должны были организовать референдум по вопросу о членстве государства в НАТО и только после этого закреплять соответствующее положение в конституции.

"Что касается референдума, я вообще считаю, что такие вопросы (о членстве в НАТО - прим. ТАСС) должны решать именно на референдуме, такие вопросы должен решать только народ, а потом уже вносить в конституцию", - отметил Зеленский журналистам, пишет агентство РБК-Украина в четверг.

Зеленский утверждает, что Киев обращался в администрацию президента РФ с запросами и получал ответы, но они не ведут к двусторонней встрече.

"Не в последние дни, время от времени, Украина как ответственная страна в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было", - сообщил Зеленский, добавив, что такой запрос был и в текущем месяце. Он подтвердил, что "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече".