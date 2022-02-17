В ДНР сообщили, что украинская армия применила для обстрела ракетный комплекс

ДОНЕЦК, 17 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) для обстрела поселка шахты имени Гагарина на западе Горловки. Об этом в четверг сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Выпущена одна ракета из ПТРК", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Украинские силовики впервые с начала года применили это вооружение. В последний раз обстрел республики с применением ПТРК произошел 25 декабря.

Украинская сторона продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам Донецкой народной республики, с начала суток зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, сообщил официальный представитель народной милиции ДНР Олег Никитин. "Ситуация на линии боевого соприкосновения за последние несколько часов существенно обострилась. Украинская сторона продолжает нанесение огневых ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам нашей республики. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, представительством СЦКК ДНР зафиксировано 15 фактов нарушения режима прекращения огня украинской стороной", - сказал он.

Украинская сторона, грубо нарушая перемирие, намеренно провоцирует возобновление боевых действий в Донбассе, считает Никитин. "Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер [по отношению] к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков", - заявил он. "Призываем международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия украинской стороной, целенаправленно провоцирующий возобновление боевых действий в Донбассе", - добавил Никитин.

В четверг утром представительства Донецкой и Луганской народных республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о сильных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. В республиках отмечают, что обстановка на линии соприкосновения существенно обострилась.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием. Они, в частности, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.