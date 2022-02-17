В ЕС "пока не видят признаков деэскалации" вокруг Украины

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Евросоюз вслед за НАТО заявил, что пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины, надеется, что "мир восторжествует". Такую позицию обозначила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы видим заявления России об отводе войск, но мы пока не видим никакой деэскалации на месте. Напротив, мы видим, что наращивание сил продолжается, - утверждала она. - Поэтому теперь нам нужны дела, чтобы поверить в слова, которые мы слышали". Фон дер Ляйен пообещала "не ослаблять бдительность", отметила, что ЕС "надеется на лучшее, но готовится к худшему".

Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг также выступил с заявлением, что НАТО "не видит признаков деэскалации".

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, обострение ситуации вокруг Украины развивается не на территории России, а в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании, а также в руководстве НАТО. Поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им, сказал Лавров.

Такие заявления делаются на фоне беспрецедентной истерии в западных СМИ о якобы готовящемся российском вторжении на Украину. При этом называемые ими сроки, даты и даже в отдельных случаях точное время "вторжения" регулярно "переносятся". Эта кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, отток капитала из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.