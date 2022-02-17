{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Макрон утверждает, что критика Франции в соцсетях спонсируется в том числе из России

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с утверждением о спонсировании иностранными державами, в том числе Россией, распространения антифранцузских лозунгов в соцсетях.

"Я осведомлен о том, что происходит в соцсетях. Я могу констатировать, что многие из комментаторов, распространяющих антифранцузские заявления, - это активисты, которые спонсируются Россией и другими государствами", - утверждал он в четверг на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

Зеленский сообщил, что направляется по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе
Зеленский сообщил, что направляется по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе
Читать полностью