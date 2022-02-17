В ДНР заявили, что в Хмельницком ВСУ готовят к применению ракетные комплексы "Точка-У"

ДОНЕЦК, 17 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Хмельницком готовят к боевому применению ракетные комплексы "Точка-У". Об этом заявил в четверг официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Олег Никитин.

"Разведка Народной милиции продолжает фиксировать подготовку Украины к развязыванию агрессии на Донбассе. Так, в 19-й ракетной бригаде ВСУ в городе Хмельницкий проводится техническое обслуживание оперативно-тактических ракетных комплексов "Точка-У" и их подготовка к боевому применению", - сказал он.

По словам Никитина, из арсеналов на склады бригады для этих комплексов уже перемещены ракеты, имеющие кассетную боевую часть. "По нашим данным, командование ВСУ планирует переброску этого соединения в Донбасс в ближайшее время", - заключил представитель Народной милиции ДНР.

Кроме того, по словам Никитина, разведка Народной милиции Донецкой народной республики располагает сведениями, что Вооруженные силы Украины планируют высадку морского десанта для захвата плацдарма на азовском побережье ДНР. "Агентурной разведкой Народной милиции получены очередные данные о замысле наступательной операции украинской армии на Донбассе <…> Осуществляется планирование и подготовка высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл наших войск", - заявил он.

Никитин добавил, что замысел этой операции предусматривает действия ударной группы на направлении Сартана - Коминтерново. В ее состав включены разведывательная рота и рота огневой поддержки из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также сводная минометная батарея. "Также в состав этой группы войдут несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны, который из Запорожья будет переброшен в Мариуполь в ближайшее время. Для десантирования будут использованы катера, переданные Украине США в рамках военной помощи", - отметил он.

"В ближайшее время мы представим средствам массовой информации и другие сведения о данной карательной операции ВСУ против народных республик", - заявил официальный представитель Народной милиции ДНР.