{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский вновь предложил Путину провести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский вновь предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры.

"Дипломатия начнется, когда мы сядем за стол переговоров", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передало в четверг издание РБК-Украина. Зеленский подчеркнул готовность к "любому формату" переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в четверг, что Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но никогда не говорил, зачем именно.

Зеленский сообщил, что направляется по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе
Зеленский сообщил, что направляется по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе
Читать полностью