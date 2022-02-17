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Зеленский сообщил, что направляется по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/JOHANNA GERON/POOL
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Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/JOHANNA GERON/POOL

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на катере отправился по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе.

"Катерами направляемся в район проведения ООС (Операция объединенных сил, зона силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС)", - говорится в истории, опубликованной на странице Зеленского в "Инстаграме"в четверг. При этом опубликовано видео движения катера с украинским флагом по морю. Накануне украинский лидер прибыл с рабочим визитом в Мариуполь Донецкой области.

Кроме того, на странице президента в соцсети также размещен материал с подписью "Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы", где запечатлено, как он рассматривает документы. Рядом с ним, кроме прочих, присутствует секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

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