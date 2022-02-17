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СМИ: возле здания Рады произошли стычки протестующих предпринимателей с полицией

Пострадали несколько силовиков

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Несколько представителей силовых структур пострадали в четверг во время столкновений с протестующими предпринимателями у стен Верховной рады. Об этом сообщил телеканал "Украина-24".

По его данным, во время стычек был применен слезоточивый газ. Предприниматели продолжают бросать в сторону силовиков камни, другие подручные средства. Митингующие отказываются освобождать улицу Грушевского и площадь Конституции, пытаются через ограду прорваться к зданию Рады, где идет пленарное заседание.

Продолжаются задержания участников акции.

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