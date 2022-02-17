Лукашенко заявил, что если Запад будет атаковать Белоруссию, он будет "вечным президентом"

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что если Запад будет совершать нападки на республику, как в период выборов 2020 года, то он навсегда останется главой государства. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Если вы [Запад] будете нас по-прежнему атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом", - сказал Лукашенко журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский.

По его словам, он нигде не говорил, когда уйдет с поста президента. "Я говорил при каких условиях. Если Запад коллективный, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят", - сказал он.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, за которыми последовали беспорядки. Запад не признал результаты выборов. ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний.