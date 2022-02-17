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Кризис на Украине

Финляндия планирует выделить €4 млн на помощь Украине

С 2014 года на Украину направили свыше €70 млн помощи, уточнили в МИД Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 17 февраля. /ТАСС/. Финляндия направит дополнительную помощь Украине в размере €4 млн. Об этом сообщил в четверг финский МИД.

"Финляндия приняла решение о направлении дополнительных €4 млн помощи Украине. Из них 3 млн - это помощь в рамках сотрудничества с целью развития, 1 млн - гуманитарная помощь", - говорится в распространенном сообщении министерства.

Средства предоставят через программу Совета Европы по Украине, предусматривающую укрепление прав человека, демократии и принципов правового государства, а также через ОБСЕ и Финский Красный Крест.

Как уточнили в финском МИД, с 2014 года Финляндия уже направила Украине свыше €70 млн помощи. Это примерно €10 млн в год.

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УкраинаФинляндияКризис на Украине
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