Латвия с марта упрощает въезд в страну для россиян

РИГА, 17 февраля. /ТАСС/. Латвия упрощает въезд в республику для граждан России, с 1 марта россияне смогут попасть в страну, предъявив отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом в четверг сообщает местный информационный портал TVNet со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел республики Яниса Бекериса.

Как отмечает портал, Латвия откажется от деления стран на группы риска, но сохранит контроль медицинских документов. В результате въезд станет более доступным, в том числе из России, откуда можно было приехать только в значимых случаях, пояснил Бекерис.

В связи с тем что в России нет единого европейского ковид-сертификата, въехать на территорию Латвии можно будет с отрицательным результатом теста на коронавирус. Изменения вступят в силу с 1 марта.

С 11 октября прошлого года до 28 февраля этого года в Латвии действует режим чрезвычайного положения для ограничения распространения COVID-19. Правительство 15 февраля приняло решение существенно смягчить антиковидные ограничения после окончания действия режима. С 1 марта будет отменена обязательная самоизоляция после въезда в Латвию.