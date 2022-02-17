{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко заявил, что вопрос о признании ДНР и ЛНР Минск будет решать совместно с Москвой

Госдума ранее поддержала постановление об обращении палаты к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств"

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия будут совместно обсуждать вопрос о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил в четверг журналистам президент республики Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о позиции Минска, если РФ признает республики Донбасса.

"Мы договоримся с [президентом РФ Владимиром] Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", - сказал Лукашенко после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022", его слова приводит агентство БелТА.

Ранее Госдума большинством голосов поддержала постановление об обращении палаты к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаРоссия
Кризис на Украине
Зеленский вновь предложил Путину провести переговоры
Президент Украины заявил, что готов к "прямым переговорам два с половиной года"
Зеленский вновь предложил Путину провести переговоры
Читать полностью