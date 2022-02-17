Лукашенко заявил, что вопрос о признании ДНР и ЛНР Минск будет решать совместно с Москвой

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия будут совместно обсуждать вопрос о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил в четверг журналистам президент республики Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о позиции Минска, если РФ признает республики Донбасса.

"Мы договоримся с [президентом РФ Владимиром] Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", - сказал Лукашенко после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022", его слова приводит агентство БелТА.

Ранее Госдума большинством голосов поддержала постановление об обращении палаты к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".