Минобороны Польши: развитие погранохраны включает планы строительства заграждений с РФ

ВАРШАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Концепция развития польской пограничной службы предусматривает строительство заграждения на границе Польши с Калининградской областью РФ. Об этом заявил в четверг в эфире радио ZET заместитель министра национальной обороны республики Войчех Скуркевич.

Отвечая на вопрос о планах строительства стены на польско-российской границе, Скуркевич сказал, что сейчас такие работы не ведутся. "Мы только планируем, - указал он. - Это укрепление системы безопасности на границе с Калининградской областью записано в деятельности погранохраны".

"Это записано в концепции развития погранохраны, есть такие идеи", - уточнил он. "Мы хотим еще больше укреплять наши границы современными средствами", - добавил представитель Минобороны Польши.

Из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе Польша в январе начала строительство на этом участке нового заграждения общей протяженностью 186 км. Оно будет достигать высоты 5,5 м: стальные столбы будут увенчаны кольцами из колючей проволоки. Всего на строительство уйдет 50 тыс. тонн стали. В будущем заграждение планируется оснастить современными средствами наблюдения, включая камеры и датчики движения. Проект планируется завершить в июне.

Общая протяженность границы страны с Белоруссией составляет 418 км. C Россией сухопутная граница составляет 210 км.