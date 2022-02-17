Суд в Киеве в очередной раз отказался рассматривать жалобу Медведчука на домашний арест

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева в четверг в очередной раз отказался рассматривать жалобу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука на домашний арест. Об этом сообщил депутат Рады от партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Только что Апелляционный суд Киева в очередной раз отказался рассматривать жалобу Медведчука на домашний арест", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.

По его словам, Печерский райсуд столицы "вновь не представил в апелляционный суд дело Медведчука для проверки". Кроме того, "прокурор, который явился в суд, не представил документов, подтверждающих его полномочия на участие в деле". "Сказать, что все это издевательство над правосудием, законом, правами человека - это ничего не сказать", - считает депутат. Кузьмин высказал также возмущение в связи с тем, что "западные партнеры [Украины] даже не пикнули по этому поводу".

Апелляционный суд 3 февраля уже переносил на 17 февраля рассмотрение апелляционной жалобы Медведчука "в связи с непоступлением материалов уголовного производства", а также "из-за болезни председательствующего судьи".

Ранее депутаты Верховной рады от ОПЗЖ Василий Нимченко и Григорий Мамка выступили с совместным заявлением, в котором указали, что власти Украины грубо нарушают законы, удерживая Медведчука под арестом более полугода. Они отметили, что продление круглосуточного домашнего ареста более шести месяцев противоречит Конституции и Уголовному кодексу Украины, а также решениям Европейского суда по правам человека. Совокупный срок содержания под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать полугода, в связи с чем Медведчук должен был выйти из-под домашнего ареста не позднее 13 ноября 2021 года, подчеркнули представители ОПЗЖ.

Дела против Медведчука

Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В октябре текущего года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение, на этот раз по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Политик остается под круглосуточным домашним арестом по первому делу. Апелляция защиты политика на его арест осталась без удовлетворения.

Медведчук считает уголовные дела против него сфабрикованными, а сам процесс - политическими репрессиями.