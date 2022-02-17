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Кризис на Украине

Омбудсмен ДНР пригласила Псаки приехать в Донбасс и лично увидеть массовые захоронения

Дарья Морозова сообщила, что в ДНР с начала конфликта выявлено порядка 130 захоронений неизвестных жертв агрессии Киева

Донецк, 17 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР), председатель межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести Дарья Морозова заявила, что пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки стоит присоединиться к поискам захоронений неизвестных жертв агрессии Киева в Донбассе, чтобы самой убедиться в масштабности преступлений Украины.

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"Я не стану давать оценку моральным качествам официального спикера Белого дома, которая позволила себе назвать озвученные СК (Следственным комитетом РФ) данные дезинформацией. Но приглашаю всех, кто отрицает геноцид в Донбассе, присоединиться к поисковым мероприятиям в республиках. Увидеть изувеченные останки женщин и детей. Посмотреть в глаза родственникам граждан, пропавших без вести в ходе конфликта", - цитирует в четверг Морозову Донецкое агентство новостей (ДАН).

Морозова сообщила, что в ДНР с начала конфликта выявлено порядка 130 захоронений неизвестных жертв агрессии Киева. "И это лишь около 40% от общего количества", - подчеркнула она.

По ее словам, международное сообщество уже восемь лет пытается игнорировать трагедию в Донбассе, и все это время ДНР и ЛНР "цивилизованными, правовыми способами" пытаются добиться адекватной реакции на происходящее в регионе. "Но спекулировать на нашем горе и обесценивать его не позволим никому. Мы фиксируем каждый факт, доказывающий, что действия киевского режима в Донбассе имеют признаки преступлений против человечества. И уверяю, не остановимся, пока виновные не будут привлечены к ответственности", - подчеркнула Морозова.

Для активизации деятельности по розыску пропавших без вести людей ДНР и ЛНР летом 2021 года создали межведомственную комиссию и рабочую группу. В их задачи входит организация поисковых работ по выяснению судеб и местонахождения пропавших без вести, сбор прижизненной информации о них, составление единой базы пропавших, умерших, а также родственников пропавших.

16 февраля Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с обнаружением массовых захоронений погибших при обстрелах мирных жителей Донбасса. Позже в этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сообщение о массовых захоронениях мирных жителей в Донбассе может быть дезинформацией. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки не рассуждать на эту трагическую тему, не имея о ней представления, особенно "когда речь идет о жертвах среди мирного населения". В качестве доказательства своих слов Захарова приложила к комментарию фотографии надгробных плит в память о жертвах украинских силовиков, установленных в республиках Донбасса.

Теги
УкраинаСШАКризис на УкраинеПсаки, Джен
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