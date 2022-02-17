Омбудсмен ДНР пригласила Псаки приехать в Донбасс и лично увидеть массовые захоронения

Донецк, 17 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР), председатель межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести Дарья Морозова заявила, что пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки стоит присоединиться к поискам захоронений неизвестных жертв агрессии Киева в Донбассе, чтобы самой убедиться в масштабности преступлений Украины.

"Я не стану давать оценку моральным качествам официального спикера Белого дома, которая позволила себе назвать озвученные СК (Следственным комитетом РФ) данные дезинформацией. Но приглашаю всех, кто отрицает геноцид в Донбассе, присоединиться к поисковым мероприятиям в республиках. Увидеть изувеченные останки женщин и детей. Посмотреть в глаза родственникам граждан, пропавших без вести в ходе конфликта", - цитирует в четверг Морозову Донецкое агентство новостей (ДАН).

Морозова сообщила, что в ДНР с начала конфликта выявлено порядка 130 захоронений неизвестных жертв агрессии Киева. "И это лишь около 40% от общего количества", - подчеркнула она.

По ее словам, международное сообщество уже восемь лет пытается игнорировать трагедию в Донбассе, и все это время ДНР и ЛНР "цивилизованными, правовыми способами" пытаются добиться адекватной реакции на происходящее в регионе. "Но спекулировать на нашем горе и обесценивать его не позволим никому. Мы фиксируем каждый факт, доказывающий, что действия киевского режима в Донбассе имеют признаки преступлений против человечества. И уверяю, не остановимся, пока виновные не будут привлечены к ответственности", - подчеркнула Морозова.

Для активизации деятельности по розыску пропавших без вести людей ДНР и ЛНР летом 2021 года создали межведомственную комиссию и рабочую группу. В их задачи входит организация поисковых работ по выяснению судеб и местонахождения пропавших без вести, сбор прижизненной информации о них, составление единой базы пропавших, умерших, а также родственников пропавших.

16 февраля Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с обнаружением массовых захоронений погибших при обстрелах мирных жителей Донбасса. Позже в этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сообщение о массовых захоронениях мирных жителей в Донбассе может быть дезинформацией. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки не рассуждать на эту трагическую тему, не имея о ней представления, особенно "когда речь идет о жертвах среди мирного населения". В качестве доказательства своих слов Захарова приложила к комментарию фотографии надгробных плит в память о жертвах украинских силовиков, установленных в республиках Донбасса.