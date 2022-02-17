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Кризис на Украине

Столтенберг: страны НАТО используют все меры для урегулирования кризиса на Украине

Страны НАТО продолжают использовать все дипломатические меры для урегулирования кризиса на Украине, не видят признаков деэскалации - Столтенберг.

Страны НАТО предоставляют Украине инструкторов, военное снаряжение, разведданные и значительную финансовую помощь - Столтенберг.

Столтенберг в ответ на вопрос об обстрелах в Донбассе стал утверждать, что Россия "пытается создать предлог для вторжения на Украину".

Столтенберг утверждает, что у РФ есть достаточно сил и возможностей для вторжения на Украину практически без дополнительной подготовки.

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Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеСтолтенберг, Йенс
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