Зеленский заявил о важности присутствия миссии ОБСЕ на Украине на фоне эскалации

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает важным, чтобы дипломаты и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжали свою работу на Украине. По его мнению, это является фактором "сдерживания" на фоне обострения в Донбассе.

"Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались на Украине - их мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания", - написал украинский лидер в Twitter в четверг на фоне ухудшения обстановки с безопасностью в Донбассе. По его мнению, Киев нуждается в "действенном механизме фиксации всех нарушений режима тишины".

Зеленский также назвал "провокацией" обстрелы в Донбассе.