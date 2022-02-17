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Кризис на Украине
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Зеленский заявил о важности присутствия миссии ОБСЕ на Украине на фоне эскалации

Президент Украины считает, что это является фактором "сдерживания" на фоне обострения в Донбассе

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает важным, чтобы дипломаты и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжали свою работу на Украине. По его мнению, это является фактором "сдерживания" на фоне обострения в Донбассе.

"Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались на Украине - их мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания", - написал украинский лидер в Twitter в четверг на фоне ухудшения обстановки с безопасностью в Донбассе. По его мнению, Киев нуждается в "действенном механизме фиксации всех нарушений режима тишины".

Зеленский также назвал "провокацией" обстрелы в Донбассе.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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