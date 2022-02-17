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Посол США покинул здание МИД России без комментариев

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские ответы на предложения США по вопросам безопасности будут переданы американским представителям в течение дня
Посол США в Москве Джон Салливан Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Посол США в Москве Джон Салливан
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание Министерства иностранных дел России, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо заявил, что российские ответы на предложения США по вопросам безопасности будут переданы американским представителям в течение дня. Ожидается, что текст ответа будет также опубликован.

В понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил с Лавровым реакцию США и НАТО на инициативы Москвы по безопасности. На вопрос главы государства, есть ли шанс договориться по проблемным вопросам с западными партнерами, министр ответил утвердительно, пояснив, что "шанс есть всегда". Глава МИД РФ также отметил, что ответ сформулирован на десяти страницах.

Теги
СШАРоссияСалливан, Джон
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