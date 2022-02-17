Премьер Японии провел телефонные переговоры с Путиным на тему Украины

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент РФ Владимир Путин провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Премьер Японии сообщил, что в разговоре с Путиным выразил тревогу Токио по поводу ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.