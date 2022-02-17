Миссия ООН в Мали адаптирует работу к новым условиям после вывода войск западных стран

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Вывод западных военных из Мали окажет влияние на работу Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), ей придется адаптироваться к новым условиям. Об этом заявил в четверг агентству Agence France-Presse (AFP) официальный представитель миссии Оливье Сальгадо.

"Это непременно повлияет [на работу миссии], - сказал он. - Мы предпримем необходимые шаги для адаптации к новым условиям, чтобы иметь возможность продолжать выполнять наш мандат".

Он отметил "особую вспомогательную роль" французской военной миссии "Бархан" в борьбе с терроризмом, а также ее поддержку в экстремальных ситуациях. По его словам, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН французские военные могут оказывать поддержку миротворцам ООН "в случае серьезной и неотвратимой угрозы".

В четверг Елисейский дворец опубликовал совместное заявление Франции, ее европейских союзников и Канады о выводе военных с территории Мали на фоне разногласий с действующими властями страны. Они выразили приверженность продолжению борьбы с терроризмом в регионе Сахеля и рассчитывают, что новые рамки военного и политического сотрудничества со странами Западной Африки будут определены к июню 2022 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в четверг сообщил, что Франция вместе с союзниками по операции "Такуба" в Сахеле передислоцирует свои войска из Мали на территорию соседнего Нигера, в том числе военнослужащих, выполняющих задачи в рамках операции "Бархан". В то же время на фоне растущей угрозы со стороны радикальных исламистов в Западной Африке, по словам Макрона, французское военное присутствие будет сохранено и усилено в зависимости от потребностей, которые озвучат власти этих стран.