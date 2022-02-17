Глава Пентагона заявил, что США приветствовали бы дальнейший диалог с РФ по безопасности

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти США приветствовали бы дальнейший диалог с РФ по безопасности, верят в возможность урегулирования ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин. В столице Бельгии он принимает участие в совещании глав военных ведомств стран - участниц НАТО.

"[Президент РФ Владимир] Путин говорит, что он хочет участвовать дальше в диалоге. Как мы все время говорили, мы бы приветствовали это. Мы считаем, что все еще есть время и пространство для того, чтобы дипломатия работала", - сказал он.