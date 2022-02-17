Латвийская партия считает языковые ограничения в предвыборной агитации дискриминационными

РИГА, 17 февраля. /ТАСС/. Рассматриваемые в Сейме (парламенте) Латвии законодательные поправки, предусматривающие языковые ограничения в предвыборной агитации, носят дискриминационный характер по отношению к нацменьшинствам. С таким заявлением в четверг выступила оппозиционная в Рижской думе партия "Русский союз Латвии" (РСЛ).

Как отмечает эта политическая сила на своей странице в Facebook, законопроект о языковых ограничениях в предвыборной агитации застрял в парламенте. "Сейчас, в преддверии приближающихся выборов 14-го Сейма, до начала агитационного периода депутаты должны решить, как можно будет проводить агитацию, или отложить этот законопроект и вернуться к нему уже в новом составе парламента", - указывает РСЛ.

"Месяц назад комиссия Сейма по госуправлению и самоуправлениям рассмотрела четыре варианта законопроекта, предложенные юридическим бюро парламента, решив большинством голосов не принимать ни один из них, а сначала обсудить их во фракциях и после голосовать по существу. Вчера переработанные варианты законопроекта вновь были рассмотрены депутатами комиссии, но ни один из них так и не получил поддержки. Тем самым парламентская комиссия снова высказала свое отрицательное заключение по поводу языковых ограничений в предвыборной агитации", - отмечает партия.

По прогнозам РСЛ, к вопросу о языковых ограничениях в предвыборной агитации Сейм может вернуться уже после парламентских выборов, которые назначены на 1 октября, поэтому предстоящая предвыборная кампания, видимо, пройдет по старым правилам. "А к поправкам вернется уже новый парламент, в котором наша партия обязательно должна получить представительство. И у нас будет возможность довести до Сейма не просто дискриминационный характер этих поправок по отношению к нацменьшинствам, но и то, что против их принятия выступают международные организации, в том числе ООН, которую, как и многие другие международные организации, мы будем информировать о ходе продвижения законопроекта", - подчеркивает РСЛ.

Сейм Латвии в декабре 2020 года в первом чтении из трех одобрил законодательные поправки, предусматривающие, что предвыборная агитация в стране должна вестись только на госязыке. С инициативой запретить предвыборную агитацию на любых языках, кроме латышского, выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии".

В Латвии проживают порядка 1,9 млн человек, около 40% которых составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержали эту инициативу.