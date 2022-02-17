Пентагон: Болгария примет на учения американскую роту бронетранспортеров Stryker из ФРГ

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. США направят из ФРГ в Болгарию американскую роту бронетранспортеров Stryker для совместных учений. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин. В столице Бельгии он принимает участие в совещании глав военных ведомств стран - участниц НАТО.

"Я бы также хотел поблагодарить Болгарию, которая только сегодня согласилась принять у себя роту Stryker Сухопутных войск США для [реализации] совместных возможностей в плане учений", - сказал он.