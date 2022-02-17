Глава ЛНР заявил о массированном огне ВСУ по мирным жителям республики

ЛУГАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в четверг о массированном огне со стороны украинских военных по мирным жителям республики.

"Варварски и цинично ВСУ [Вооруженные силы Украины] ранним утром начали наносить массированные удары по мирным жителям ЛНР. Враг не поскупился вести огонь из 120-мм минометов и артиллерии. Пока Запад обеспокоен так называемым "вторжением России на Украину", армия [президента Украины Владимира] Зеленского обстреливает Донбасс", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.