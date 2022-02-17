Глава Пентагона заявил, что США и НАТО готовы ответить на крупные кибератаки

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Организация Североатлантического договора (НАТО) готовы ответить на крупные кибератаки, подобные тем, с которыми столкнулась на днях Украина, однако до настоящего времени таких вылазок хакеров не было. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин. В столице Бельгии он принимает участие в совещании глав военных ведомств стран - участниц НАТО.

"В плане ответа на кибератаки. Если кто-то атакует США, то, безусловно, мы привлечем этот элемент к ответственности. До настоящего времени мы не подвергались атаке. Элементы НАТО не подвергались атаке", - сказал Остин, комментируя кибератаки на Украине.