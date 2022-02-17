Глава МИД Британии сочла дезинформацией сообщения о военной активности Украины на Донбассе

"Это идет прямо по сценарию Кремля", - написала она на своей странице в Twitter.

Ранее провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. В результате, как заявляли в ДНР, они были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств украинской армии. Об активных обстрелах в регионе агентству Reuters сообщили и источники в ОБСЕ. Со встречными обвинениями в адрес ДНР и ЛНР выступил и Киев.

Вместе с тем Трасс на своей странице в Twitter привела сообщения о том, что силы непризнанных республик Донбасса "атаковали детский сад на Украине". Об обстрелах с украинской стороны она не упомянула. При этом она утверждала, что рядом с границей РФ и Украины появились "более 7 тыс. дополнительных военнослужащих".

"Великобритания призывает Россию отвести свои войска, еще есть время для дипломатии и деэскалации", - добавила она.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.