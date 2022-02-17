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Кризис на Украине

Зеленский: эвакуация дипломатов и представителей ОБСЕ с Украины сейчас не ко времени

Эвакуация дипломатов и представителей ОБСЕ с Украины сейчас не ко времени - Зеленский.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Блинкен на заседании СБ ООН 17 февраля выступит с планом деэскалации
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