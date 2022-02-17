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Кризис на Украине

Зеленский просил у Италии посредничества в организации встречи с Путиным

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обращался за посредничеством в организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным к главам европейских государств, включая Италию. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Италии Марио Драги, прибыв в Брюссель на саммит ЕС.

"Зеленский в телефонном разговоре попросил о возможности переговоров с Путиным, спросил, могла бы Италия помочь ему в этом. Об этом он попросил и других собравшихся сегодня [на встрече по Украине в Брюсселе в рамках саммита ЕС]", - сказал. "Это непросто, но надо сделать так, чтобы президенты Зеленский и Путин сели за стол переговоров", - добавил Драги.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаИталияРоссияКризис на УкраинеДраги, МариоЗеленский, Владимир Александрович
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