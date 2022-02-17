НЬЮ-ДЕЛИ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Индии не планируют эвакуировать своих граждан с Украины и организовывать специальные авиарейсы для их вылета из этой страны. Об этом заявил в четверг журналистам на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"У нас нет экстренных планов по эвакуации [граждан Индии с Украины], поэтому нет и каких-либо специальных авиарейсов. Тем не менее мы сняли ограничения для Украины, введенные в рамках соглашения о "воздушном пузыре", - сказал он. По словам дипломата, власти призвали индийские авиакомпании организовать чартерные рейсы между двумя странами.

Багчи подчеркнул, что посольство Индии в Киеве следит за развитием ситуации на Украине. "Наша дипмиссия продолжает нормально функционировать и предоставлять нашим гражданам на Украине необходимые услуги", - отметил он.

Министерство гражданской авиации Индии сообщило в четверг, что отменяет ограничение на количество авиарейсов на Украину и из нее, введенное ранее в рамках соглашения о "воздушном пузыре" - авиасообщении только для граждан двух стран. Эта мера принята для облегчения возвращения индийских студентов и специалистов, оказавшихся на Украине. На украинской территории находятся около 20 тыс. индийцев.

Во вторник посольство Индии в Киеве рекомендовало своим гражданам рассмотреть возможность временно покинуть Украину из-за "неопределенности ситуации". В дипмиссии посоветовали избегать поездок на Украину и внутри нее.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.