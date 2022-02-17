Зеленский назвал вступление в НАТО "гарантией безопасности" для Украины

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может отказаться от курса на вступление в НАТО, поскольку членство в альянсе является "гарантией безопасности" для Киева. Высказывания главы государства в среду привела британская вещательная корпорация Би-би-си.

"Украине необходимы гарантии безопасности. НАТО - это наша [гарантия безопасности]. Гарантия того, что мы не лишимся независимости", - сказал Зеленский.

Требования РФ и британские идеи

Министерство иностранных дел России 17 декабря прошлого года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

В среду на фоне сохраняющейся напряженности на российско-украинской границе председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд в интервью телеканалу Sky News предложил установить бесполетную зону над Украиной. При этом Эллвуд, ранее выступавший за отправку военнослужащих королевства на Украину, не пояснил, как он видит возможность организации подобной бесполетной зоны.

В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с утверждением, что, несмотря на объявленный Россией отвод войск, на границе с Украиной "количество российских военнослужащих за последние двое суток выросло на 7 тыс.". В связи с этим он подчеркнул, что "вторжение РФ на Украину стало бы стратегической ошибкой".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.