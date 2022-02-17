Боррель заявил, что ЕС подготовил пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Пакет санкций Евросоюза против России готов, он будет представлен, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед саммитом ЕС - Африка.

"Мы все еще верим в дипломатический процесс. И мы сосредоточим все наши усилия на дипломатической деятельности. С другой стороны, мы уже подготовили полный пакет санкций. <...> Это очень жесткий пакет", - отметил Боррель и добавил, что представит его, как только появится такая необходимость.