Заместителя посла США Барта Гормана выслали из России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Посольство США в РФ сообщило ТАСС, что заместитель американского посла в Москве Барт Горман был выслан из России.

"Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы диппредставительства США Барта Гормана, который являлся вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды", - указали в четверг в посольстве.

США изучают возможные варианты ответа России на этот шаг, заявили ТАСС в посольстве. "Заместитель российского посла недавно уехал в рамках ротации, так как его командировка завершилась в январе. Действия России против заместителя посла США были необоснованы, и мы рассматриваем этот шаг как нагнетание в отношениях и изучаем возможные варианты ответа", - указали в американском диппредставительстве.-

В посольстве утверждают, что у высланного замглавы диппредставительства сохранялась действующая виза. "Срок работы заместителя посла Гормана еще не был завершен: у него сохранялась действующая виза, и он пробыл в России менее трех лет", - отметили в посольстве США.