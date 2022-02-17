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Заместителя посла США Барта Гормана выслали из России

Штаты изучают варианты ответа на высылку
Заместитель посла США Барт Горман (на первом плане) Владимир Гердо/ТАСС
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Заместитель посла США Барт Горман (на первом плане)
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Посольство США в РФ сообщило ТАСС, что заместитель американского посла в Москве Барт Горман был выслан из России.

"Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы диппредставительства США Барта Гормана, который являлся вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды", - указали в четверг в посольстве.

США изучают возможные варианты ответа России на этот шаг, заявили ТАСС в посольстве. "Заместитель российского посла недавно уехал в рамках ротации, так как его командировка завершилась в январе. Действия России против заместителя посла США были необоснованы, и мы рассматриваем этот шаг как нагнетание в отношениях и изучаем возможные варианты ответа", - указали в американском диппредставительстве.-

В посольстве утверждают, что у высланного замглавы диппредставительства сохранялась действующая виза. "Срок работы заместителя посла Гормана еще не был завершен: у него сохранялась действующая виза, и он пробыл в России менее трех лет", - отметили в посольстве США.

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