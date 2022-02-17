Гуманитарный офис ООН продолжит работу в Донецке, несмотря на эскалацию

ДОНЕЦК, 17 февраля. /ТАСС/. Офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов будет работать в Донецке до тех пор, пока в этом будет необходимость. Обострение ситуации в Донбассе на его работу не повлияет. Об этом сообщило в четверг Донецкое агентство новостей со ссылкой на донецкий офис Всемирной организации.

"Офис УКГВ ООН в Донецке сообщает о продолжении деятельности по координации гуманитарной помощи, включая программы, реализуемые агентствами и фондами ООН и неправительственными гуманитарными организациями, в рабочем режиме", - заверили в организации.

Там добавили, что сотрудники ООН будут работать в регионе до тех пор, пока в этом будет необходимость.

"Количество сотрудников и гуманитарных организаций в Донецке зависит от объемов и сложности выполняемых программ, которые в свою очередь зависят от гуманитарных нужд мирного населения и за последнее время не изменялись. В настоящее время, помимо команды УКГВ ООН, в Донецке живут и работают сотрудники Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детского фонда ООН, Международной организации по миграции, Всемирной организации здравоохранения и Управления верховного комиссара ООН по правам человека", - подчеркнули в офисе.

Офис УКГВ ООН в Донецке осуществляет координацию гуманитарной помощи, предоставляемой партнерами из числа агентств ООН, международных и местных неправительственных организаций. Его открыли в Донецке в 2015 году в связи с гуманитарной ситуацией и нуждами мирного населения.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону операции ВСУ в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.